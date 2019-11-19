Тбилиси, , 12:12 — REGNUM Девять неправительственных организаций призвали власти Грузии отказаться от силы и совместно с оппозицией разработать реформу избирательной системы. Соответствующее предложение было представлено в заявлении НПО от 18 ноября.

«На фоне напряженных политических процессов в государстве мы призываем власти отказаться от любой формы использования силы в отношении участников акции и эскалации ситуации, что может вызвать полную политическую дестабилизацию», — говорится в заявлении.

НПО заметили, что в целях сохранения общественного порядка властям нужно действовать с соответствии с демократическими принципами и согласно указаниям международных организаций. Также неправительственные организации указали на необходимость диалога с оппозицией и гражданским обществом, которых должны быть участниками проведения реформы системы выборов.

Заявление подписано следующими неправительственными организациями: «Ассоциация молодых юристов Грузии», «Демократическая инициатива Грузии», «42-я статья конституции», «Институт демократии и безопасного развития», «Международная прозрачность — Грузия», Фонд «Открытое общество — Грузия», «Институт развития свободы информации», «Центр изучения и мониторинга прав человека», «Международное общество справедливых выборов и демократии».

Напомним, власти Грузии заявили, что не намерены вновь рассматривать поправки об изменении избирательной системы. Следовательно, предстоящие в 2020 году выборы пройдут по старой системе: 73 депутата выберут в мажоритарных округах, а 77 — по партийным спискам.

Представители оппозиции заявили, что акция протеста возобновится у парламента Грузии в 19:00. Протестующие также планируют возобновить пикетирование здания.

Протестующие обвиняют власти в обмане, так как это они пообещали ускорить избирательную реформу, но не сделали этого. Правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» настаивает на том, что они не смогли убедить в необходимости изменения избирательной системы своих мажоритарных депутатов. Именно их голосов не хватило для принятия поправок в Конституцию 14 ноября.

Акции протеста в Тбилиси начались 14 ноября 2019 года, после того, как парламент не поддержал проект поправок в конституцию, по которым парламентские выборы 2020 года должны были состояться по пропорциональной избирательной системе. Проект закона был поддержан 101 депутатом из участвовавших в заседании 141 парламентария, но для утверждения конституционных изменений этого количества оказалось недостаточно. Поправки в конституцию принимаются ¾ голосов депутатов. После этого оппозиция объявила бессрочную акцию протеста. 17 ноября участниками акции был пикетирован парламент. 18 ноября спецназ разогнал демонстрантов, используя водомет и слезоточивый газ. Здание парламента была разблокировано.

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