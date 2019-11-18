Тбилиси, , 23:30 — REGNUM Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что во время разгона несанкционированного митинга перед зданием парламента республики в Тбилиси сегодня, 18 ноября, были задержаны 37 человек. Им предъявлены обвинения в неповиновении полиции и хулиганстве.

«В ходе проходящей акции у здания парламента за нарушения по статье 173 («Неповиновение полиции») и 166 («Хулиганство») задержаны 37 человек», — сообщили в МВД Грузии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, митинг в Тбилиси был вызван тем, что парламент страны так и не принял изменения в конституцию Грузии, которые предполагали переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной.

Протестующие потребовали отставки кабинета министров и проведения досрочных парламентских выборов. Власти бросили против митингующих полицейских спецнах, который митинг разогнал.