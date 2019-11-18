Ташкент, , 16:44 — REGNUM Постановлением правительства утверждено положение о порядке изъятия земельных участков и предоставления компенсации собственникам объектов недвижимого имущества, находящихся на изымаемом земельном участке, сообщает минюст Узбекистана.

Данное положение вступает в силу с 1 января 2020 года. Ведомство сообщает, что при возникновении необходимости изъятия земельного участка будет проводиться открытое обсуждение с участием СМИ, в первую очередь, между хокимиятом (администрацией района, города) или инвесторами и собственниками.

«Хокимиятом или инвестором будут проведены предварительные расчеты, а также изучение наличия достаточных ресурсов для предоставления компенсаций, а депутаты местных советов рассмотрят выгоду и издержки изъятия земельного участка», говорится в сообщении.

Согласно документу, хокимияты не уполномочены принимать решения об изъятии земельного участка, а недвижимость на земельном участке, который планируется изъять, будет оцениваться оценочной организацией.

Хокимият или инвестор и собственники договариваются о виде, размере и сроке выдачи компенсации и это соглашение нотариально заверяется.

Работа по выдаче компенсации собственникам будет проводиться хокимиятом или инвестором, снос объектов недвижимости без предоставления согласованной компенсации не допускается."После предоставления согласованной компенсации владельцам недвижимое имущество освобождается собственником, проект постановления о сносе недвижимого имущества направляется хокимиятами в органы юстиции для выдачи заключения. «Органы юстиции, изучив предоставление компенсации, фактического освобождения жилья и другие обстоятельства, предоставляют свое заключение хокимиятам, а постановление о сносе недвижимого имущества принимается только при наличии положительного заключения органов юстиции», говорится в документе. Передача объектов недвижимости, расположенных на изымаемом земельном участке, другому лицу допускается только в том случае, если имеется письменное согласие инициатора после подписания соглашения.

Контроль за исполнением требований законодательства при изъятии земельных участков, сносе объектов недвижимого имущества, переселении граждан, а также предоставлении компенсаций осуществляется органами прокуратуры. Как передает корреспондент ИА REGNUM, данное постановление является уже вторым документом на высшем уровне, регламентирующим порядок изъятия и сноса жилья.

Ранее, в августе этого года, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев издал указ, в котором говорится, что «должностные лица не осознают неприкосновенность частной собственности, находящейся под охраной государства, противоправность изъятия частной собственности, включая ранее приватизированную, под любыми предлогами, и сноса имущества без обоснованной надобности».

В указе подчеркивается, что чиновники допускают самовольные действия при выделении земельных участков, что требует усиления гарантий защиты конституционных прав собственников и повышения ответственности данных лиц за допущение подобных правонарушений.

«Предупредить о персональной ответственности председателя Совета министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей, города Ташкента, районов и городов, руководителей министерства строительства, Государственного комитета Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, а также их территориальных подразделений и других уполномоченных государственных органов за безусловное исполнение и строгое соблюдение норм конституции Республики Узбекистан о неприкосновенности частной собственности, обеспечении свободы экономической деятельности и предпринимательства, защите от посягательств, создании всех необходимых условий для сохранности и приумножения частной собственности», подчеркивается в указе.

Тем не менее по сегодняшний день в Узбекистане и особенно в столице республики Ташкенте происходит фактически стихийный и неконтролируемый захват земель, преимущественно в центре города, а собственникам жилья предлагаются под различными угрозами только мизерные компенсации, на которые невозможно приобрести новую недвижимость даже на окраине города.