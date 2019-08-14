Ташкент, , 10:21 — REGNUM

Должностные лица не осознают неприкосновенность частной собственности, находящейся под охраной государства, противоправность изъятия частной собственности, включая ранее приватизированную, под любыми предлогами, и сноса имущества без обоснованной надобности, говорится в указе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Чиновники также допускают самовольные действия при выделении земельных участков, что требует усиления гарантий защиты конституционных прав собственников и повышения ответственности данных лиц за допущение подобных правонарушений, говорится в документе.

«Предупредить о персональной ответственности председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей, города Ташкента, районов и городов, руководителей Министерства строительства, Государственного комитета Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, а также их территориальных подразделений и других уполномоченных государственных органов за безусловное исполнение и строгое соблюдение норм Конституции Республики Узбекистан о неприкосновенности частной собственности, обеспечении свободы экономической деятельности и предпринимательства, защите от посягательств, создании всех необходимых условий для сохранности и приумножения частной собственности», подчеркивается в указе.

Генеральной прокуратуре и Уполномоченному при президенте Узбекистана по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства поручено установить системный надзор (контроль) за недопустимостью нанесения ущерба частным собственникам путем нарушения их прав, в том числе незаконного ограничения и (или) лишения права собственности, посягательства на частную собственность, включая ранее приватизированную, навязывания собственнику заведомо неприемлемых условий, в том числе необоснованные требования по передаче имущества или имущественных прав, а также изъятия собственности либо понуждения его на отказ от права на собственное имущество принимать необходимые меры по предотвращению и недопущению фактов злоупотреблений и нарушения законности со стороны должностных лиц.

Правительство дано поручение в двухмесячный срок внести предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, в том числе в Закон Республики Узбекистан «О защите частной собственности и гарантиях прав собственников», предусматривающих дальнейшее усиление гарантий защиты прав собственников на неприкосновенность частной собственности, свободное владение, пользование и распоряжение принадлежащим им имуществом, полное возмещение собственникам рыночной стоимости изъятой для государственных и общественных нужд земельной площади.

В Узбекистане за последние два года наблюдаются массовые сносы имущества граждан, преимущественно в центральных районах городов республики. Сносы осуществляют частные застройщики, которым соотвествующее разрешение дают хокимияты (администрации) городов. При этом собственникам жилья дают за снос смехотворные компенсации.