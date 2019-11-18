Киев, , 16:41 — REGNUM Тщательная экспертиза ожидает корабли, которые возвращены Россией Украине, устроившей в ноябре прошлого года провокацию в Керченском проливе. Соответствующее сообщение 18 ноября распространил украинский МИД.

Украинские внешнеполитическое ведомство уточнило, что проверка должна установить, «в каком состоянии возвращены украинские корабли и были ли изъяты с них оборудование и документация».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, три украинских корабля, которые 25 ноября 2018 г. использовались украинцами в провокационном инциденте в Керченском проливе, возвращаются на Украину.

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