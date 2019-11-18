Киев, , 14:05 — REGNUM 21 ноября в Гааге начнётся суд, который рассмотрит иск Украины против России, связанный с инцидентом в Чёрном море, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль 18 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Пока «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» направляются домой в Одессу, команда министерства иностранных дел направляется в Гаагу, где уже в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трёх украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей», — сообщила Зеркаль.

Украина считает, что Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву, задержав корабли ВМС Украины в своих территориальных водах.

Напомним, 25 ноября 2018 года в Чёрном море были задержаны три корабля ВМС Украины, которые вошли в российские территориальные воды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия вернула Украине три корабля. В крымском парламенте этот шаг назвали серьёзным сигналом для Киева, который говорит о стремлении РФ к примирению.

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