Москва, , 14:08 — REGNUM Россия передала Украине задержанные после провокации в Чёрном море военные катера и буксир в связи с завершением следственных действий. Об этом 18 ноября сообщили в МИД РФ.

«Их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется», — сообщили в МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября состоялась передача украинской стороне трёх кораблей ВМФ Украины, которые в ноябре 2018 году нарушили границу РФ. В МИД РФ подчеркнули, что уголовный процесс по данному инциденту продолжается.

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