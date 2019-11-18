Москва, 18 ноября 2019, 14:08 — REGNUM Россия передала Украине задержанные после провокации в Чёрном море военные катера и буксир в связи с завершением следственных действий. Об этом 18 ноября сообщили в МИД РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября состоялась передача украинской стороне трёх кораблей ВМФ Украины, которые в ноябре 2018 году нарушили границу РФ. В МИД РФ подчеркнули, что уголовный процесс по данному инциденту продолжается.
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