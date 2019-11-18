Москва, , 15:44 — REGNUM Автор законопроекта о значимых информационных ресурсах депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») принял решение отозвать вою инициативу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября, об этом сообщил Антон Горелкин.

Свое решение он аргументировал появлением «очень интересных проработанных идей».

"Планирую дорабатывать проект с учетом положительного отзыва правительства», — сказал депутат.

Вместе с тем правительство РФ поддерживает концепцию законопроекта о значимых интернет-ресурсах.

В июле 2019 года Горелкин предложил ограничить голосующие права для иностранных совладельцев крупных российских интернет-ресурсов 20% акций.

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Вместе с тем 18 ноября «Яндекс» сообщил о намерении изменить структуру управления компанией и создании некоммерческого Фонда общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 директоров в совет директоров и заблокировать консолидацию 10% и более акций в одних руках.

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