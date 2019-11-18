Москва, , 13:05 — REGNUM В Госдуме приветствовали создание «Яндексом» «Фонда общественных интересов», передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

«Можно только приветствовать заявленные изменения, поскольку создаваемая некоммерческая организация «Фонд общественных интересов» позволит осуществлять управление компанией на основе сбалансированных решений, отвечающих ожиданиям российских пользователей и интересам национальной безопасности», — заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

Практика показывает, что решения, выработанные на основе саморегулирования, органично дополняют действующие нормы законодательства, указал парламентарий.

«Участие в совете директоров Фонда представителей пяти ведущих университетов усилит позиции «Яндекса» на высококонкурентном мировом рынке», — заключил Левин.

«Яндекс» сообщил о намерении изменить структуру управления компанией и создании некоммерческого Фонда общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 директоров в совет директоров и заблокировать консолидацию 10% и более акций в одних руках.