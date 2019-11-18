Тбилиси, 18 ноября 2019, 15:19 — REGNUM 18 ноября МВД Грузии мобилизовало отряды специального назначения в Тбилиси возле улицы Читадзе, где расположен один из входов в заблокированный протестующими парламент. Об этом сообщила телекомпания Rustavi2.
Ранее министерство внутренних дел распространило заявление, в котором призвало участников акции прекратить незаконное пикетирование парламента.
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Митингующие продолжают блокировку здания парламента. Они заявляют, что не уйдут и требуют смены правительства, проведения досрочных парламентских выборов.
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