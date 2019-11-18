Тбилиси, , 14:02 — REGNUM Министерство внутренних Грузии призвало участников акции протеста, собравшихся на проспекте Руставели, прекратить блокирование входов в здание парламента. Об этом сообщается в распространенном 18 ноября заявлении внутриполитического ведомства Грузии.

В ведомстве отметили, что в ходе акции 17 ноября и в течение всей ночи полиция обеспечивала протестующим условия, необходимые для собрания и проведения манифестации. Однако действия участников акции вышли за рамки закона. «В частности, часть собравшихся блокировала все входы в законодательный орган. Кроме того, политические лидеры открыто призывают сторонников мешать деятельности парламентского органа», отмечается в заявлении.

В МВД указали, что в целях обеспечения работы парламента, в случае штурма здания или продолжения пикетирования, «полиция в рамках данного законом мандата окажет соответствующее реагирование».

Как сообщалоИА REGNUM, вечером 17 ноября протестующие устроили пикет возле здания парламента Грузии, они навесили на все ворота вокруг здания большие амбарные замки. Оппозиция требует отставки правительства и проведения досрочных выборов в парламент по пропорциональной системе. По примерным подсчетам в акциях протеста приняли участие около семи тысяч человек.

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