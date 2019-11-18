Минск, , 00:38 — REGNUM Явка на досрочных выборах в белорусский парламент составила 77,22%, сообщает ЦИК Белоруссии.

По предварительным данным наибольшая итоговая явка на участках для голосования зафиксирована в Могилевской области, которая составила 82,3%. Меньше всего граждан пришли проголосовать в Минске, там явка избирателей составила 63,26%.

Напомним, 17 ноября выборы в Палату представителей национального собрания Белоруссии прошли по мажоритарной системе. В списки избирателей были включены почти 7 млн человек.

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