Манама, , 13:59 — REGNUM Спортсмены Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Вооруженных сил Казахстана завоевали три медали на чемпионате мира по смешанным единоборствам ММА в Бахрейне. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе оборонного ведомства республики.

Талшын Жуматаева завоевала первое место в весовой категории до 70,3 кг, одержав победу над своей соотечественницей Айзат Абдыкадыр. Серебряную медаль в весовой категории 52,2 кг получил Сагын Казбек, уступив в финальном поединке Багдату Жубанышеву. В весовой категории 47,6 кг Турсын Аян заняла второе место, уступив спортсменке из Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, 22−23 сентября в Нур-Султане прошел чемпионат мира по грэпплингу UWW. Во время турнира было разыграно 26 комплектов медалей среди мужчин и женщин.

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