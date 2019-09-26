Нур-Султан, , 09:28 — REGNUM Сборная Киргизии по грэпплингу завоевала 11 медалей на чемпионате мира в Нур-Султане и заняла второе общекомандное место, уступив России. Об этом сообщили в федерации грэпплина Киргизии.

В весовой категории до 84 кг золотую медаль завоевал Абдурахман Муртазалиев. В четвертьфинале киргизский спортсмен оказался сильнее Джоната Пола из США, в полуфинале — Риккардо Берти из Италии. В финальном поединке Муртазалиев вышел победителем из схватки с Павлом Недзи из Польши.

Серебряную медаль сборной принес Абдылдабек Кекенов, уступив в финале золото российскому спортсмену Гаирбеку Ибрагимову. Также на счету сборной семь бронзовых медалей.

Отметим, 22−23 сентября в Нур-Султане прошёл чемпионат мира по грэпплингу UWW. На соревнованиях было разыграно 26 комплектов медалей среди мужчин и женщин. В 2018 году сборная Киргизии завоевала 21 медаль.

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