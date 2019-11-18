Душанбе, , 12:16 — REGNUM Турецкие власти депортируют иностранных сторонников террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), задержанных в Сирии, сообщает издание Hurriyet.

Всего Анкара намерена отправить на родину 959 предполагаемых наёмников. Согласно списку депортации, среди них 21 гражданин Таджикистана.

В том же списке фигурируют 99 граждан России, 82 узбекистанца, 23 киргизстанца, 10 казахстанцев, 29 граждан Азербайджана, а также граждане других стран.

Напомним, ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявлял о том, что в тюрьмах Турции находятся около 1 200 задержанных за связи с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В связи с этим, Анкара намерена высылать иностранных граждан на родину. Как подчеркнул Сойлу, это касается даже тех лиц, которых государства лишили гражданства за участие в боевых действиях на Ближнем Востоке на стороне террористических организаций.

«Кто там остался на границе, какая страна приняла своих боевиков, какая не приняла, — это нас не волнует, мы будем их продолжать отправлять», — цитируют слова Сойлу СМИ.