* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Анкара, , 15:49 — REGNUM Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что иностранные граждане, задержанные в стране за связь с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут высылаться из страны, об этом 4 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

В комментарии изданию Сойлу подчеркнул, что в настоящее время в тюрьмах Турции содержится порядка 1 тыс. 200 боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Министр также отметил, что государства, лишающие гражданства террористов создают массу проблем, Анкара будет высылать бандитов даже без гражданства.

Напомним, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут активную преступную деятельность на территории Турции. От рук преступников погибли более 300 человек.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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