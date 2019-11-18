Минск, , 11:39 — REGNUM Слова президента Белоруссии адресованы не его согражданам и не гражданам России — они адресованы руководству РФ, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 18 ноября, комментируя высказывания Александра Лукашенко.

Как сообщалось ранее, президент Белоруссии заявил, что он не подпишет с Владимиром Путиным «дорожные карты» по белорусско-российской интеграции, если страны не договорятся о поставках углеводородов.

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«Размышляя над сказанным Александром Лукашенко на избирательном участке 17 ноября, невольно задаёшься вопросом, кому это его заявление адресовано. Вряд ли оно адресовано гражданам Белоруссии, потому что скажи такое их президент накануне выборов, их результаты могли бы быть другими. Белорусы ждут от Лукашенко и тех, кого он направляет в свой парламент, последовательной линии на упрочение интеграции с Россией, получают от этой интеграции, от союзного государства реальные выгоды, видят на примере соседней Украины, к чему ведёт политика дистанцирования от России и противопоставления себя ей.

Может быть, они адресованы простым российским гражданам? Не думаю, что в Минске всерьёз рассчитывают, что большинство современных россиян захотят взять на себя потери от финансово-экономических решений, призванных оградить Белоруссию от «потерь», которые она, якобы, каждый год терпит, сохраняя союз с Россией.

Итак, эти слова адресованы преимущественно руководству России. Это и по употреблённой идиоме видно, и по тону слышно: Александр Григорьевич, наконец-то, высказался так, как, видимо, всегда хотел сказать Владимиру Путину в лицо.

Что же мы имеем в сухом остатке? «С Лукашенко Белоруссию на Запад никто не потащит», — говорит её лидер. Значит, потащат без Лукашенко. А он отказом подписать «дорожные карты» по белорусско-российской интеграции движение в этом направлении ускорит.

Ничего не скажешь, хороша программа на президентские выборы в Белоруссии 2020 года!» — отметил Михаил Демурин.