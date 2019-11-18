Минск, , 11:37 — REGNUM Представители политических партий заняли 21 из 110 мест в Палате представителей (нижней палате) Национального собрания Белоруссии. Об этом сообщила 18 ноября председатель белорусского Центризбиркома (ЦИК) Лидия Ермошина.

Она уточнила, что представителям Коммунистической партии Белоруссии досталось 11 мест в парламенте, Республиканской партии труда и справедливости — шесть мест, Белорусской патриотической партии — два. Аграрную партию и Либерально-демократическую партию будут представлять по одному депутату.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября в Белоруссии прошли выборы в нижнюю палату парламента. На 110 мест претендовали 513 кандидатов. Ни один оппозиционный кандидат в состав парламента не прошел.

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