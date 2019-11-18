Гонконг, Китай, , 08:52 — REGNUM Полиция Гонконга опровергла сообщения о штурме, который якобы прошел прошлой ночью в Политехническом университете, где забаррикадировались студенты. Об этом говорится в заявлении полиции.

По данным правоохранительных органов, они лишь продолжали операцию по разгону и задержанию радикалов, речи о проведении рейдов во внутренних помещениях комплекса не идет.

Напомним, ранее телерадиокопорация RTHK сообщила, что полиция Гонконга якобы предприняла попытку штурма объятого огнём университетского городка, применив к протестующим водомёты, а затем приступила к осаде кампуса.

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Отметим, что расположившиеся на территории вуза протестующие периодически совершали нападения на местных жителей, которые пытались разобрать баррикады на дороге. Радикалы бросали в мирных жителей кирпичи и бутылки с зажигательной смесью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранительные органы Гонконга пригрозили применить боевые патроны против протестующих.

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