Гонконг, Китай, , 02:59 — REGNUM На территории университетского городка политехнического вуза в Гонконге полыхают несколько пожаров, в связи с чем полиция просит протестующих немедленно покинуть эту территорию, сообщает телерадиокопорация RTHK.

По данным правоохранителей, на территории городка находится много взрывоопасных веществ. На данный момент в университете зафиксировано несколько очагов возгорания, а действия протестующих направлены на усугубление ситуации. Так, рано утром 18 ноября засевшие на территории университета участники протестных акций бросили в полицию несколько бутылок с зажигательной смесью, расширив таким образом объятые огнем территории.

Напомним, днем ранее полиция применила против забрасывающих мирных жителей коктейлями Молотова участников акции слезоточивый газ. Позже в полиции заявили о намерении применить боевые патроны в случае, если протестующие не прекратят насилие.

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