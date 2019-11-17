Тегеран, , 17:39 — REGNUM В Иране протестующие целенаправленно блокируют дороги мусором, автомобилями и рассыпают самосвалами землю. Об этом 17 ноября сообщает Al-Hadath.

Отмечается, что в столичный Тегеран блокированы десятки дорог и основные въезды в город. Всего массовые протестные акции проходят в 65 городах Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Ирана приняло решение повысить цены на топливо на 50%, что привело к акциям протеста, начавшимся в пятницу, 15 ноября. В результате столкновений погибли по меньшей мере 25 человек.

Читайте также: Волнения охватили 65 городов в Иране, погибли около 25 человек