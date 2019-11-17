Тегеран, , 16:34 — REGNUM Не менее 25 человек погибли в результате массовых народных волнений в Ираке. Об этом 17 ноября сообщает телеканал Al-Hadath.

Иранские силы правопорядка (сс) Fars News Agency

Массовые протестные акции проходят в 65 городах Ирака. Поводом к протестным выступлениям стало повышение цен на топливо на 300%. Такое решение было принято правительством Ирака в связи с экономическим кризисом в стране.

В результате столкновений демонстрантов в полицией за два дня протестов погибло 25 человек. Полицейскими города Йезд в центральной части страны задержаны как минимум 40 человек.

Власти страны предпринимают экстренные меры по обеспечению безопасности. На большей части территории страны отключён доступ в сеть интернет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поддержке высшим руководителем Ирана аятоллой Али Хаменеи решения правительства о повышении цен на топливо.

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