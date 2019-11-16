Москва, , 02:39 — REGNUM Украинские корабли, задержанные в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе, могут быть переданы Украине уже в декабре этого года, сообщает 16 ноября «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

По сведениям издания, передача малых катеров «Бердянск», «Никополь» и буксира «Яны Капу» готовится до проведения саммита в «нормандском формате», который состоится 9 декабря.

«Может, даже на следующей неделе», — сказал один из собеседников издания.

Напомним, украинские суда были задержаны пограничной службой ФСБ России 25 ноября 2018 года в связи с незаконным пересечением ими российской границы и вхождением в территориальные воды РФ.

Уголовное преследование 24 украинских военных моряков, которые с боем пытались прорваться через Керченский пролив, было прекращено в сентябре 2019 года. После этого они были выданы Украине по обмену осужденными и задержанными лицами.

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