Российский спецборт летного отряда «Россия», на борту которого находятся обмениваемые граждане России и Народных республик Донбасса, на заключенных в РФ украинских граждан, вылетел из киевского аэропорта «Борисполь».
Офицер армии ДНР Цемах также будет обменян на украинских граждан
На борту самолета специального летного отряда «Россия», который вывозит с Украины российских граждан, подлежащих обмену на граждан Украины, находящихся в РФ, также находится Владимир Цемах — офицер армии ДНР, похищенный украинскими боевиками в городе Снежный.
Российский спецборт из летного отряда «Россия», на борту которого находятся обмениваемые российские граждане, в том числе Кирилл Вышинский, выехал на рулежную дорожку киевского аэропорта «Борисполь»
В киевский аэропорт «Борисполь», откуда должен вылететь российский спецборт с гражданами РФ, подлежащими обмену на граждан Украины, приехал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Цель его приезда не разглашается.
Осужденный в России на 20 лет за подготовку терактов на территории республики Крым украинский режиссёр Олег Сенцов, предположительно, находится в числе лиц, которые подготовлены для обмена между Россией и Украиной.
Среди обмениваемых на Украину есть режиссёр Сенцов — адвокат
Противоречивая информация приходит из киевского аэропорт «Борисполь», где происходит посадка российских граждан, предназначенных к обмену на граждан России, на самолет специального летного отряда «Россия». согласование всех вопросов занимает много времени и посадка затянулась. Главный редактор портала «РИА Новости» Украины Кирилл Вышинский также должен лететь в Москву на этом самолете.
Из следственного изолятора «Лефортово» утром выехали несколько автобусов, в которых находились украинские заключенные, предназначенные к обмену. Автобусы благополучно добрались до аэропорта «Внуково».
СМИ: Украинские граждане, подготовленные к обмену, выехали из «Лефортово»
Два спецборта — один украинский, второй — российский из летного отряда «Россия» вылетели сегодня в Москву и в Киев соответственно. Российский самолет приземлился в аэропорту «Борисполь», украинский борт — во «Внуково».
За день до начала процедуры обмена стало известно, что украинская сторона вычеркнула из списка на обмен гражданина России Руслана Гаджиева, который в рамках процедуры был вынужден признать свою вину и получил 15 лет тюрьмы. Точной информации о судьбе Гаджиева до сих пор не известна.
Киев вычеркнул из списка на обмен гражданина России Гаджиева — адвокат
6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал всех граждан России, которые были согласованы на обмен. Также суд на Украине освободил из-под стражи главу портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, против которого было сфабриковано уголовное дело об измене родине. Дело против Вышинского развалилось в суде.