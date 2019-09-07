За день до начала процедуры обмена стало известно, что украинская сторона вычеркнула из списка на обмен гражданина России Руслана Гаджиева, который в рамках процедуры был вынужден признать свою вину и получил 15 лет тюрьмы. Точной информации о судьбе Гаджиева до сих пор не известна.

Киев вычеркнул из списка на обмен гражданина России Гаджиева — адвокат