Москва, 15 ноября 2019, 16:57 — REGNUM У руководства Литвы были «какие-то внутренние основания» помиловать российских граждан Сергея Моисеенко и Николая Филипченко, заявил 15 ноября член Совфеда Олег Морозов, передаёт Sputnik.
По словам сенатора, из Москвы последует ответная реакция на этот «шаг доброй воли».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, указ о помиловании осуждённых в Литве за шпионах Филипченко и Моисеенко подписал литовский президент Гитанас Науседа.
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