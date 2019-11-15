Москва, , 16:57 — REGNUM У руководства Литвы были «какие-то внутренние основания» помиловать российских граждан Сергея Моисеенко и Николая Филипченко, заявил 15 ноября член Совфеда Олег Морозов, передаёт Sputnik.

Морозов «Всё время находиться в состоянии конфликта, жёсткого противостояния невозможно».

По словам сенатора, из Москвы последует ответная реакция на этот «шаг доброй воли».

Морозов «Будем считать, что это знак того, что даже когда отношения между странами являются не очень хорошими, могут происходить позитивные процессы, в том числе — такие».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, указ о помиловании осуждённых в Литве за шпионах Филипченко и Моисеенко подписал литовский президент Гитанас Науседа.

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