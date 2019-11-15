Вильнюс, , 16:16 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 15 ноября, подписал помилование в отношении осуждённых в Литве за шпионаж граждан РФ Николая Филипченко и Сергея Моисеенко. В свою очередь Россия переправила в Литву двух обвинённых в шпионаже в пользу Литвы. Это сегодня публично на брифинге подтвердил советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам нацбезопасности Йонас Витаутас Жукас, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Два гражданина Литвы возвращены в Литву и в этот момент возвращаются в свои семьи», — сказал Жукас. В Литву возвращены осуждённые в России за шпионаж Евгений Матайтис и Аристидас Тамошайтис. «Глава ДГБ только что информировал президента, что возвращены два гражданина Литвы: Евгений Матайтис и Аристидас Тамошайтис. Вместе с гражданами Литвы возвращён и гражданин Норвегии Фрод Берг, который сегодня передан посольству Норвегии в Литве», — пояснил Жукас.

Филипченко был осуждён в Литве в 2017 году. Гражданин России обвинялся в том, что он вместе с другими лицами стремился завербовать сотрудников департамента охраны руководства, которые могли бы установить систему прослушивания в кабинете и резиденции на тот момент президента Дали Грибаускайте.

Моисеенко обвинялся в том, что «с конца 2012 года до конца декабря 2014 года, выполняя в Литве задание разведывательной организации РФ, собирал интересующую ее информацию, и в Шяуляй, стремясь получить информацию о литовской армии и деятельности воздушной полиции НАТО, завербовал капитана ВВС литовской армии Сергея Пушина: договорился с ним, что тот будет собирать информацию, интересующую разведывательную организацию РФ». Кроме того, Моисеенко был признан виновным в том, что, не имея разрешения, приобрел, перевозил, хранил и реализовал большое количество взрывчатого вещества и боеприпасов.

Гражданин Литвы Евгений Матайтис был осуждён в Калининграде. Он был задержан в июне 2015 года в приграничном с Литвой городе Советске Калининградской области. По данным ФСБ, 38-летний литовский шпион пытался собирать информацию о частях и подразделениях Балтийского флота, дислоцированных на территории российского эксклава. По данным ведомства, утечка сведений военного характера, которую готовил Матайтис, «могла нанести серьёзный ущерб обороноспособности государства».

В мае 2015 года ФСБ задержала в Москве офицера 2-го Департамента оперативных служб (военная разведка) министерства обороны Литвы Аристидаса Тамошайтиса.