Ла-Пас, , 16:03 — REGNUM Бывший глава Боливии Эво Моралес, который в настоящее время находится в Мексики, где получил политическое убежище, не имеет права участвовать в политической жизни страны. Этим он нарушение условия предоставления ему политубежища. Об этом в интервью телерадиовещательной корпорации BBC заявила временно исполняющая обязанности главы государства Жанин Аньес.

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Она также добавила, что Моралес должен предстать перед судом, если он вернётся в страну.

«Он должен предстать перед правосудием, потому что Эво Моралес сбежал самым трусливым образом. Он знает, что должен ответить перед законом страны», — подчеркнула Аньес.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке в результате государственного переворота. Мексика согласилась предоставить ему политическое убежище. 12 ноября самолёт, на борту которого находится Моралес, вылетел в Мексику. В тот же день полномочия временного президента приняла на себя второй вице-спикер Палаты сенаторов боливийского парламента Жанин Аньес.

Как заявили в Мехико, власти Мексики предоставили статус беженца и политическое убежище бывшему президенту Боливии Эво Моралесу «по гуманитарным причинам и в силу чрезвычайной ситуации», в которой оказался политик.

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