Мехико, , 04:16 — REGNUM Правительство Мексики не собирается ограничивать свободу выражения мнения ушедшего в отставку президента Боливии Эво Моралеса, которому предоставила политическое убежище. Об этом говорится в официальном заявлении мексиканского МИД.

Эво Моралес Kremlin.ru

«Статья VII Американской конвенции о территориальном убежище (Мексика является участницей с 1982 года) гласит, что свобода выражения мнений не может быть ограничена», — говорится в заявлении.

Дипломаты отмечают, что ни одна из стран не может требовать ограничения свободы слова и предъявлять по этому поводу претензии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временный президент Боливии Жанин Аньес потребовала от Мексики ограничить в высказываниях Эво Моралеса. По ее словам, Мексика должна принудить экс-президента Боливии соблюдать протоколы о предоставлении убежища.

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