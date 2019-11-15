Москва, , 13:34 — REGNUM Москва готова дать зеркальный ответ Литве на помилование осуждённых за шпионаж граждан России. Об этом 15 ноября заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

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«По моим данным, это зеркальные меры», — сказал руководитель службы.

Как сообщало ИА REGNUM, двое граждан России Николай Филипченко и Сергей Моисеенко, которые в 2017 году получили значительные сроки тюремного заключения за шпионаж в Литве, были помилованы. Соответствующий указ на основании представленной комиссией по помилованию рекомендации подписал президент страны Гитанас Науседа.

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Напомним, Филипченко был приговорён к десяти годам заключения, Моисеенко — к 10,5 годам. После помилования они освобождены от отбывания остатка срока наказания.