Ташкент, , 16:01 — REGNUM Руководители демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» (Национальное возрожденине) и Экологической партии Узбекистана обратились с заявлением в центральную избирательную комиссию, с просьбой зарегистрировать кандидатов в депутаты в Законодательную палату парламента, сообщает ЦИК Узбекистана.

Согласно Избирательному кодексу к заявлению партии прилагается: решение высшего органа политической партии о выдвижении кандидатов в депутаты, протокол заседания высшего органа политической партии о выдвижении кандидатов в депутаты, в котором указывается фамилия, имя, отчество кандидата в депутаты, дата рождения, профессия, должность (род занятий), место работы и жительства, партийность, а также наименование и номер избирательного округа, заявление кандидата в депутаты о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу, заявление кандидата в депутаты об освобождении от занимаемой должности в случае избрания его депутатом Законодательной палаты.

Лицу, представившему документы, Центральная избирательная комиссия выдает справку, в которой указывается дата и время принятия документов. Прием документов от политических партий для регистрации кандидатов в депутаты Центральная избирательная комиссия завершает за 7 дней до окончания срока регистрации.

Центризбирком в пятидневный срок проверяет и дает заключения о соответствии представленных документов требованиям избирательного кодекса. О выявленных несоответствиях и отклонениях от требований Кодекса в представленных к регистрации документах ЦИК сообщает руководителям соответствующих политических партий. Политическая партия вправе в двухдневный срок исправить выявленные несоответствия и ошибки в документах и представить их в Центральную избирательную комиссию.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Законодательную (нижнюю) палату Олий Мажлиса (парламета) Узбекистана состоятся 22 декабря.

Выборы будут проведены впервые в этом году в соответствии с новым Избирательным кодексом Республики Узбекистан. Впервые на выборах пять политических партий имеют право выдвигать своих кандидатов. Это демократическая партия «Миллий тикланиш», Народная демократическая партия Узбекистана, Движение предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократическая партия Узбекистана, Социально-демократическая партия «Адолат» и Экологическая партия Узбекистана.

В голосовании примут участие более 20 миллионов избирателей.