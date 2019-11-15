Киев, 15 ноября 2019, 11:14 — REGNUM Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) пытается заблокировать расследование дела об убийстве известного украинского писателя Олеся Бузины, сообщил адвокат Артём Захаров 15 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.
Он отметил, что если решение будет принято, потерпевшая сторона будет расценивать это как преступление и реагировать на него соответственно.
Захаров добавил, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка также не намерен принимать у себя мать убитого писателя Валентину Бузину.
Напомним, Олесь Бузина был убит четырьмя выстрелами в спину во дворе своего дома в апреле 2015 года. Полиция задержала двух подозреваемых — участников гражданской войны в Донбассе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее один из двух обвиняемых в убийстве Бузины Андрей Медведько вошёл в общественный совет при Национальной антикоррупционном бюро (НАБУ). Он также был одним из организаторов неонацистского концерта, который посетил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
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