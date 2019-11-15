Киев, , 11:14 — REGNUM Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) пытается заблокировать расследование дела об убийстве известного украинского писателя Олеся Бузины, сообщил адвокат Артём Захаров 15 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«В Генпрокуратуре решается вопрос об отмене законного постановления прокурора об установлении подследственности за ГБР (Государственным бюро расследований — ИА REGNUM) и возврате дела в прокуратуру города Киева», — написал юрист.

Он отметил, что если решение будет принято, потерпевшая сторона будет расценивать это как преступление и реагировать на него соответственно.

Захаров добавил, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка также не намерен принимать у себя мать убитого писателя Валентину Бузину.

Напомним, Олесь Бузина был убит четырьмя выстрелами в спину во дворе своего дома в апреле 2015 года. Полиция задержала двух подозреваемых — участников гражданской войны в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее один из двух обвиняемых в убийстве Бузины Андрей Медведько вошёл в общественный совет при Национальной антикоррупционном бюро (НАБУ). Он также был одним из организаторов неонацистского концерта, который посетил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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