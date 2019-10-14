Москва, , 16:49 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не стесняется связей с предполагаемым убийцей Олеся Бузины и националистами, на которых заводила дела украинская же полиция. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Кто этот концерт организовал? Господин Медведько, убийца Олеся Бузины. Все знают, что он убийца, все прекрасно понимают, но это не смущает и не останавливает премьер-министра», — заявил Корнилов.

Он отметил, что многие защитники киевских властей ранее и сами не допускали того, что такие «эксцессы» возможны, однако теперь выражение солидарности с нацистской идеологией представителями украинской власти развернулось в полном масштабе.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 13 октября выступил с речью на концерте, среди участников которого оказалась также украинская ультраправая рок-группа «Сокира Перуна» — на которую ранее украинская полиция заводила уголовное дело из-за свастики и других нацистских символов и фашистских призывов

При этом, по словам одного из лидеров украинских радикалов Евгения Карася, мероприятие организовал обвиняемый в убийстве украинского журналиста и писателя Олеся Бузины Андрей Медведько.