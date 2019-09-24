Киев, , 14:07 — REGNUM Один из двух обвиняемых в убийстве украинского писателя Олеся Бузины Андрей Медведько избран в общественный совет при Национальной антикоррупционном бюро (НАБУ), сообщило 24 сентября издание Strana.ua.

Онлайн-голосование за кандидатов в члены совета завершилось 23 сентября, официальные результаты голосования опубликуют 30 сентября.

Задачей совета является гражданский контроль за деятельностью ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, Бузина был убит выстрелами в спину в апреле 2015 года во дворе своего дома в Киеве. Обвиняемыми по данному делу являются два участника гражданской войны в Донбассе Андрей Медведько и Денис Полищук.

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