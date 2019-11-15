Маунтин-Вью, США, , 02:04 — REGNUM Соединённые Штаты перестанут использовать российские космические корабли «Союз» для отправки астронавтов в космос в первой половине 2020 года, заявил 14 ноября вице-президент США Майкл Пенс во время посещения Исследовательского центра имени Эймса в Калифорнии.

«Еще до весны будущего года мы увидим, как американский астронавт на американском космическом корабле с американской территории стартует в космос», — заверил он.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) прекратило пилотируемые полёты еще в 2011 и с тех пор пользовалось российскими средствами доставки астронавтов. Возобновление таких полётов в США, напомнил Пенс, связано с желанием президента США Дональда Трампа стать первым государством, которое доставит на Луну своих граждан.

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