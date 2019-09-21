Вашингтон, , 05:42 — REGNUM Соединенные Штаты работают над новой программой по высадке человека на Луну, сообщил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном.

Скафандр американского астронавта Нила Армстронга

«Мы работаем над этой замечательной программой, ей серьезно занимается вице-президент Майк Пенс… И, знаете, мы собираемся на Марс… Луна — это всего лишь стартовая площадка, поэтому мы для начала остановимся на Луне», — заявил он.

Трамп подчеркнул, что в США также есть и «богатые люди, любящие запускать ракеты» и привел в качестве примера Джеффа Безоса и Илона Маска. Американский лидер добавил, что для реализации лунной программы США необходимо восстановить часть важных производственных центров.

Трампу также задали вопрос, будет ли среди астронавтов австралийцы, на что американский президент ответил шуткой: «Я думаю, мы со Скоттом, пожалуй, воздержимся».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле президент США Дональд Трамп поспорил с главой NASA Джимом Брайденстайном по лунной программе. По мнению Трампа, Соединенные Штаты не должны готовить высадку на Луну, а сразу заняться проектом полета на Марс.

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