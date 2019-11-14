Тбилиси, , 23:13 — REGNUM Палатки у здания парламента разбили участники протестов в Тбилиси, передаёт 14 ноября Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Уточняется, что палатки участники акции установили на проспекте Рустави — прямо на проезжей части. Протестующие заверили, что останутся здесь до тех пор, пока парламент не согласится на выборы по пропорциональной системе в условиях переходного правительства.

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Напомним, протесты в Тбилиси вызваны тем, что грузинские депутаты не проголосовали за проведение в 2020 г. выборов в парламент по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером — взамен смешанной системы. Оппозиция крайне недовольна.

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