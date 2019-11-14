Тбилиси, , 15:30 — REGNUM МВД Грузии предупреждает протестующих о недопустимости пикетирования парламента и препятствования работе законодательного органа. Об этом 14 ноября сообщается в распространенном заявлении ведомства.

«МВД защищает гарантированные конституцией Грузии права на проведение мирных собраний и манифестаций. Вместе с тем, необходимо отметить, что Законом Грузии «О собраниях и манифестациях» запрещено блокирование законодательного органа и препятствования его деятельности. Министерство призывает граждан следовать конституции Грузии, соблюдать общественный порядок и не выходить за рамки закона».

При этом число протестующих перед парламентом Грузии в центре Тбилиси постоянно увеличивается. Гражданские активисты, сторонники и лидеры оппозиции протестуют из-за провала законопроекта об изменении избирательной системы. Проезжая часть на проспекте Руставели перекрыта.

Утром в СМИ распространилась информация о том, что из регионов в Тбилиси стянуты дополнительные подразделения полиции и спецназа. Несколько телеканалов показали кадры с грузовиками департамента по особым поручениям МВД, снятые очевидцами на въезде в столицу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после двухдневных шумных обсуждений 14 ноября парламент Грузии 101 голосом против трех провалил законопроект, представленный правящей партией «Грузинская мечта». Для принятия конституционных поправок требовались голоса 113 депутатов. Однако 39 депутатов от правящей партии воздержались от голосования. Таким образом, выборы в 2020 году пройдут по смешанной системе (в мажоритарных округах и по партийным спискам), с 3-процентным барьером и предоставляемым политическим партиям правом создавать блоки.

Грузинские власти еще в июне пообещали внести изменения в конституцию, согласно которым в 2020 году выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе. Оппозиция называет провал законопроекта «поставленным спектаклем». Оппоненты властей считают, что его спланировал председатель правящей партии, миллиардер Бидзина Иванишвили, который боится потерять власть в 2020 году.

Представители общественного движения «Стыдно», которые в июне проводили акции с требованием реформы избирательной системы, сегодня заявили, что Иванишвили обманул все население Грузии. Активисты пытаются блокировать входы в парламент и начали мобилизацию сторонников. К акции «Стыдно» присоединились некоторые лидеры парламентской и непарламентской оппозиции.

Читайте ранее в этом сюжете: Бурджанадзе: правящая партия «Грузинская мечта» обманула Грузию