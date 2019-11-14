Душанбе, , 23:11 — REGNUM Вопросы реализации закона об «Об амнистии» в Таджикистане обсудили участники заседание совета безопасности под председательством президента страны Эмомали Рахмона, которое прошло сегодня, 14 ноября.

По данному вопросу выступил Мансурджон Умаров — председатель главного управления уголовных наказаний минюста страны с отчётом, согласно которому закон «Об амнистии» сейчас применён в отношении более 10 тысяч осужденных лиц. Что же касается исправительных учреждений страны, то на сегодняшний день оттуда освобождено более 6 тысяч заключённых.

Эмомали Рахмон в свою очередь, выслушав доклад Умарова, поручил его ведомству обеспечение своевременного исполнения данного закона. При этом глава государства отметил, что во время реализации закона «Об амнистии» необходимо строго пресекать любые коррупционные проявления.

Напомним, также на заседании президенту страны было доложено о нападении на погранпост «Ишкобод» 6 ноября.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, по всем обсуждаемым на заседании вопросам были приняты соответствующие решения. Однако о других подробностях заседания совбеза Таджикистана не сообщается.