Душанбе, , 22:58 — REGNUM В Таджикистане сегодня, 14 ноября, состоялось заседание совета безопасности под председательством президента страны Эмомали Рахмона. Об этом сообщила пресс-служба президента страны.

По данным пресс-службы, одним из главных вопросов, который обсуждался в рамках совещания, касался безопасности таджикистанской границы, а именно вооруженное нападение на пограничный пост «Ишкобод» 6 ноября. Информацию по данной проблеме главе государства предоставили генеральный прокурор, министр внутренних дел, министр обороны, председатель Государственного комитета безопасности Таджикистана.

Напомним, ночью 6 ноября 2019 года было совершено вооружённое нападение на пограничный пост «Ишкобод» на таджикистанско-узбекистанской границе. Согласно официальной информации, нападавших было 20 человек, из них 15 были ликвидированы в ходе перестрелки, остальные — задержаны. Официальная версия гласит, что со стороны силовиков погибли один милиционер и один пограничник. Однако местные СМИ насчитали не менее шести погибших среди защищавших объект.

Глава Таджикистана в этот день находился в турне по странам Евросоюза.

Отметим, что у наблюдателей возникла масса вопросов относительно случившегося.

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