Ашхабад, , 20:11 — REGNUM Туркменские власти намерены продолжить работу по развитию сфер образования и спорта. Об этом говорится в обращении президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова к участникам проходящей в Ашхабаде международной спортивно-образовательной конференции, передает пресс-служба главы государства.

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Туркменский лидер акцентировал внимание на том, что в стране построено большое количество оснащенных современным оборудованием спортивных объектов — стадионов, спортшкол и конноспортивных комплексов.

При этом Бердымухамедов выразил мнение, что проводимая туркменскими властями в этой сфере работа позволила сформировать в мире имидж Туркмении как государства, способного на высоком уровне организовывать и проводить крупные спортивные мероприятия.

«Объявление Организацией Объединенных Наций 3 июня Всемирным днем велосипеда свидетельствует о поддержке мировым сообществом нашей спортивной дипломатии в интересах глобального прогресса», — подчеркнул он.

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