Ашхабад, , 21:43 — REGNUM Как минимум в двух регионах Туркмении — Марыйской и Лебапской областях работников бюджетных организаций заставляют сдавать деньги на приобретение велосипедов для участников предстоящего велопробега в честь Дня независимости, передает «Азатлык».

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Каждый бюджетник должен незамедлительно сдать на эти цели 40 манатов (730 рублей), а в случае, если зарплата еще не поступила, то работника обязывают заплатить эту сумму при первой же возможности.

Правозащитники отмечают, что, несмотря на регулярные заявления властей о том, что в Туркмении развивается велосипедный спорт, сами туркменские велосипедисты все чаще убеждаются в обратном — в стране не хватает велосипедных дорожек и инфраструктуры для езды на велосипеде, а также с них требуют справку об исправности велосипеда и разрешение на езду на велосипедном транспорте.

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