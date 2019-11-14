Гонконг, Китай, 14 ноября 2019, 17:22 — REGNUM Протестующие, забаррикадировавшиеся в одном из университетов Гонконга, использовали в противостоянии полиции луки и стрелы, 14 ноября передает агентство Associated Press.
По сообщению полиции, в результате обстрела никто из сотрудников безопасности не пострадал. Стрелы были собраны полицейскими в качестве вещественного доказательства.
Как сообщало ИА REGNUM, с 11 ноября в Гонконге не прекращаются крупнейшие за пять месяцев массовые беспорядки.
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