Гонконг, Китай, , 17:22 — REGNUM Протестующие, забаррикадировавшиеся в одном из университетов Гонконга, использовали в противостоянии полиции луки и стрелы, 14 ноября передает агентство Associated Press.

По сообщению полиции, в результате обстрела никто из сотрудников безопасности не пострадал. Стрелы были собраны полицейскими в качестве вещественного доказательства.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 ноября в Гонконге не прекращаются крупнейшие за пять месяцев массовые беспорядки.

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