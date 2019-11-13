Гонконг, Китай, , 23:44 — REGNUM Протестующие в Гонконге захватили кампусы нескольких университетов в ходе самых масштабных беспорядков за последние месяцы, 13 ноября передает агентство Reuters.

В ночь с 12 на 13 ноября происходили столкновения в кампусе Гонконгского университета, причем полицейским не удалось вытеснить протестующих. Днем 13 ноября полиции удалось рассеять толпу у Гонконгской фондовой биржи.

В настоящий момент в беспорядках по всему городу участвуют тысячи человек. Протестующие блокируют дороги в центре Гонконга, полиция с переменным успехом их деблокирует. Перекрыт тоннель в район Коулун.

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