Москва, 14 ноября 2019, 15:49 — REGNUM Коллегии министерств иностранных дел России и Белоруссии соберутся на совместное заседание. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
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Официальный представитель МИД РФ уточнила, что заседание состоится 18 ноября в Москве.
«Состоится ежегодное совместное заседание коллегий МИД России и МИД Белоруссии», — сказала Захарова.
Она добавила, что визит министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея в Россию состоится по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова и пройдёт в преддверии 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в Национальном центре управления обороной РФ состоялось заседание совместной коллегии оборонных ведомств России и Белоруссии. В ходе заседания стороны подвели итоги работы по совершенствованию военной организации Союзного государства России и Белоруссии в 2019 году и наметили направления совместной работы на следующий год.