Москва, , 09:57 — REGNUM Заседание совместной коллегии оборонных ведомств России и Белоруссии состоится 25 октября в Национальном центре управления обороной Российской Федерации. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание совместной Коллегии военных ведомств Белоруссии и России», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем указывается, что в ходе заседания стороны собираются подвести итоги работы по совершенствованию военной организации Союзного государства России и Белоруссии в нынешнем году, и наметить направления совместной работы на следующий год.

Кроме этого, отмечается, что участниками Коллегии будет рассмотрен и утверждён ряд документов, связанных с дальнейшим развитием сотрудничества России и Белоруссии в военной сфере. При этом одной из важных тем станет совместная работа по подготовке к празднованию 75-летия Победы Советского союза в Великой Отечественной войне.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) сообщили, что в общевойсковом объединении ВВО началось внедрение в систему обучения курсов практической стрельбы.