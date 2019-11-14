Санкт-Петербург, , 14:24 — REGNUM В Петербурге необходимо внести изменения в региональный закон о митингах после недавнего решения Конституционного суда РФ, который обязал власти Коми изменить местные законы, которые ограничивают права местных жителей на проведение публичных акций в центре столицы республики.

Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров предложили председателю Заксобрания Вячеславу Макарову («Единая Россия») включить в повестку ближайшего заседания городского парламента (20 ноября) инициативу о внесении изменений в региональный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Санкт-Петербурге».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно решению КС РФ, власти не вправе отказывать в проведении публичных мероприятий на Стефановской площади в Сыктывкаре, а также в радиусе 50 метров от входа в органы государственной власти и госучреждений Коми на основании общего запрета, прописанного в региональном законе.

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«Справедливороссы убеждены, что нормы, изложенные в статье 52 закона Санкт-Петербурга «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Санкт-Петербурге», противоречат федеральному законодательству. Запрет на проведение митингов в непосредственной близости от резиденций госорганов должен быть отменен», — сообщили в пресс-службе петербургского отделения «СР».

Петербургские парламентарии убеждены, что признание подобных региональных запретов антиконституционными решением КС должно повлечь за собой изменение и петербургского законодательства в данной сфере.

«Возможность проводить собрания с целью публичного выражения позиции по общественно значимым вопросам — одно из важнейших гражданских прав», — напомнила депутат Заксобрания Надежда Тихонова. По ее словам, поддержание диалога с горожанами — самая важная забота власти.

«Любые планы по застройке, реконструкции, благоустройству нужно сначала открыто обсуждать с жителями — и тогда не нужно будет бояться массовых протестов и отказывать в проведении митингов под всевозможными предлогами. Конституционный суд указал нам на ошибки в законодательстве — пора их исправлять», — подчеркивает она.

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