Москва, , 17:00 — REGNUM Произвольно ограничивать места проведения мирных уличных акций власти регионов не имеют права, говорится в постановлении Конституционного суда от 1 ноября 2019 года. Текст 6 ноября опубликован на сайте КС.

Возле администрации главы Республики Коми Александр Вшивцев © ИА Красная Весна

Отмечается, что КС рассмотрел дело о проверке конституционности положений пунктов 1 и 6 статьи 5 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в Республике Коми». Поводом стали жалобы граждан М. С. Седовой и В. П. Терешонковой. Основанием к рассмотрению дела явилась «обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции РФ оспариваемые заявителями законоположения».

В итоге КС постановил, что неудобства для не участвующих в мирных акциях граждан (например, создание помех движению транспорта, затруднение доступа к объектам социальной инфраструктуры) «сами по себе не могут служить веской причиной для отказа в проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований».

В свиязи с этим «компетентные органы и должностные лица обязаны стремиться к принятию всех зависящих от них мер для их легального проведения в избранном организаторами месте и в запланированное время, в том числе посредством минимизации (локализации) вызываемых ими последствий, а не пытаться под любым предлогом изыскать причины, оправдывающие невозможность реализации права на организацию и проведение публичных мероприятий в указанном в уведомлении формате».