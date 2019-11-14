Тбилиси, , 13:52 — REGNUM Шесть депутатов правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» выходят из ее состава. Об этом 14 ноября сообщила вице-спикер парламента Тамар Чугошвили, передает агентство IPN.

Как заявила Чугошвили, которая также выходит из партии, такое решение было принято в связи с провалом голосования по внесению изменений в избирательное законодательство Грузии.

«Этот законопроект был очень принципиальным для нас», — сказала вице-спикер.

Напомним, в грузинском парламенте не смог набрать нужного количества голосов законопроект, предусматривающий реформу выборной системы в 2020 году. Поправки в конституцию страны предложила внести партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Переход к пропорциональной избирательной системе поддержали только 101 депутат, тогда как требовалось набрать 113 голосов.