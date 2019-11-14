Тбилиси, , 13:13 — REGNUM Выборы 2020 года пройдут при 3%-м барьере, с блоками и по смешанной системе. Об этом заявил спикер парламента Грузию Арчил Талаквадзе.

14 ноября в парламенте состоялось голосование по пропорциональной избирательной системе на выборах 2020 года. Подготовленные парламентским большинством поправки к Конституции, касающиеся перехода к пропорциональной избирательной системе, не получили достаточного количества голосов в парламенте. Для принятия поправок было необходима поддержка 113 законодателей. За поправки проголосовали 101 депутат, против — трое.

Несмотря на то, что председатель правящей партии «Грузинская мечта» олигарх Бидзина Иванишвили, которого называют фактическим правителем страны, провел две встречи и призвал депутатов поддержать решение о пропорциональной системе, на голосовании в парламенте не удалось мобилизовать достаточное количество голосов.

Сразу после голосования вице-спикер парламента ГрузииТамара Чугошвилии еще несколько депутатов объявили, что покидают правящую партию и свои должности из-за того, что в парламенте провалились поправки об изменении избирательной системы в Грузии.

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