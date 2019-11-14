Токио, , 13:41 — REGNUM Посольство Украины в Японии передало в МИД Японии ноту протеста в связи с выступлением команды из ДНР на турнире по каратэ, сказано 14 ноября на официальной странице диппредставительства в социальной сети Facebook.

В секретариате «Всемирной федерацией каратеномити» подтвердили факт того, что команда из ДНР участвовала в IX-м Кубке мира по каратэ.

«В рамках мероприятий дипломатического реагирования посольство Украины привлекло внимание МИД Японии к указанному факту и передало японской стороне ноту с изложением соответствующей официальной позиции украинской стороны», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сборная ДНР завоевала 10 золотых, две серебряные и одну бронзовую медаль на IX-м Кубке мира по каратэ KWF.

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